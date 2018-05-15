00:01 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "Ташаеву нет смысла покидать "Динамо" и переходить в "Зенит" или "Спартак"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не хочет, чтобы полузащитник Александр Ташаев покидал команду.

- "Зенит" или "Спартак"? Ташаеву нет смысла уходить из "Динамо", - сказал Хохлов эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол". - Если у него возникнут варианты с переходом в какой-то другой клуб, то я, как главный тренер "Динамо", естественно, буду уговаривать его не менять команду.

Он еще не достиг своего потолка, у него огромный потенциал. В "Динамо" он способен прогрессировать.

В прошедшем чемпионате России на счету 23-летнего Ташаева 7 голов и столько же результативных передач в 27 матчах.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Prometheus1983

Пропадет парень в Зените...

01:15

Millwall82

трансферы-аренды*

00:20

Millwall82

dmitriys, обязаны, как и трансферы Милана, ПСЖ, Интера...этакий обход ФФП с которым у Краснодара проблемы.

00:19

dmitriys

Millwall82. думаешь они им воспользуются?

00:17

Millwall82

dmitriys, у Краснодара есть пункт, об обязательном выкупе Шатова за 8 млн евро. Стандартная практика типа как с Мбаппе.

00:15

dmitriys

Манчини ушел. Шатов вернется из аренды и не факт что Ташаев его вытеснит.

00:11

Millwall82

Зенит ищет замену Шатову. Наверняка будет в основе, а не как соловьев.

00:07

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