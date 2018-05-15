Дмитрий Хохлов: "Ташаеву нет смысла покидать "Динамо" и переходить в "Зенит" или "Спартак"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не хочет, чтобы полузащитник Александр Ташаев покидал команду.
- "Зенит" или "Спартак"? Ташаеву нет смысла уходить из "Динамо", - сказал Хохлов эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол". - Если у него возникнут варианты с переходом в какой-то другой клуб, то я, как главный тренер "Динамо", естественно, буду уговаривать его не менять команду.
Он еще не достиг своего потолка, у него огромный потенциал. В "Динамо" он способен прогрессировать.
В прошедшем чемпионате России на счету 23-летнего Ташаева 7 голов и столько же результативных передач в 27 матчах.
Prometheus1983
Пропадет парень в Зените...
01:15
Millwall82
трансферы-аренды*
00:20
Millwall82
dmitriys, обязаны, как и трансферы Милана, ПСЖ, Интера...этакий обход ФФП с которым у Краснодара проблемы.
00:19
dmitriys
Millwall82. думаешь они им воспользуются?
00:17
Millwall82
dmitriys, у Краснодара есть пункт, об обязательном выкупе Шатова за 8 млн евро. Стандартная практика типа как с Мбаппе.
00:15
dmitriys
Манчини ушел. Шатов вернется из аренды и не факт что Ташаев его вытеснит.
00:11
Millwall82
Зенит ищет замену Шатову. Наверняка будет в основе, а не как соловьев.
00:07