Дмитрий Хохлов: "Ташаеву нет смысла покидать "Динамо" и переходить в "Зенит" или "Спартак"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не хочет, чтобы полузащитник Александр Ташаев покидал команду.



- "Зенит" или "Спартак"? Ташаеву нет смысла уходить из "Динамо", - сказал Хохлов эфире программы "8-16" на телеканале "Наш футбол". - Если у него возникнут варианты с переходом в какой-то другой клуб, то я, как главный тренер "Динамо", естественно, буду уговаривать его не менять команду.



Он еще не достиг своего потолка, у него огромный потенциал. В "Динамо" он способен прогрессировать.



В прошедшем чемпионате России на счету 23-летнего Ташаева 7 голов и столько же результативных передач в 27 матчах.