Дмитрий Аленичев: "Возможно, спартаковское руководство вновь обратит на меня внимание"

Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что если будет хорошо проявлять себя как тренер, возможно, спартаковское руководство вновь обратит на него внимание.



– В вас по-прежнему жива мечта вернуться в "Спартак"?

– Сейчас далеко не заглядываю. Можно много рассуждать, мечтать, но все мои мысли – о "Енисее". Нужно выступить как можно лучше в РФПЛ в дебютном сезоне. Могу заметить лишь одно: Юрий Палыч, если не ошибаюсь, два раза возвращался в "Локомотив". В жизни возможно все. Если стану себя хорошо проявлять как тренер – а я намерен расти и прогрессировать, учиться – возможно, спартаковское руководство вновь обратит на меня внимание. Почему нет? Ничего исключать не стоит. Возможно, еще и получиться поработать в "Спартаке".

Полная версия интервью Дмитрия Аленичева - скоро на sport-express.ru