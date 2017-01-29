"Динамо" победило "Томь" на сборе в Турции

"Динамо" в товарищеском матче победило "Томь" со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий Евгений Луценко. Встреча прошла в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора.
Турция
Товарищеский матч
"Динамо" - "Томь" - 2:1 (1:0)
Голы: Темников, 40 (1:0). Попов, 53 (1:1). Луценко, 80 (2:1).
Урфин Джюс
Мягко говоря не слишком убедительно(в особенности принимая во внимание состав Томи).. Работы у тренерского штаба очень много..
20:36 29 января
Платошкин Андрей
Нормально. Пора с Томью меняться лигами!
19:19 29 января