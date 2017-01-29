18:46 29 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Динамо" победило "Томь" на сборе в Турции

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"Динамо" в товарищеском матче победило "Томь" со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий Евгений Луценко. Встреча прошла в Турции в рамках учебно-тренировочного сбора. 

Турция

Товарищеский матч

"Динамо" - "Томь" - 2:1 (1:0)

Голы: Темников, 40 (1:0). Попов, 53 (1:1). Луценко, 80 (2:1).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Урфин Джюс

Мягко говоря не слишком убедительно(в особенности принимая во внимание состав Томи).. Работы у тренерского штаба очень много..

20:36 29 января

Платошкин Андрей

Нормально. Пора с Томью меняться лигами!

19:19 29 января

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