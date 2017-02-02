ЦСКА сыграл вничью с "Викторией"

ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании сыграл вничью с "Викторией". Команды голов не забили.
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) – "Виктория" Пл (Чехия) – 0:0
ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий (Набабкин, 74), Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 80), Миланов (Жамалетдинов, 46), Щенников, Дзагоев, Ионов (Гордюшенко, 74).
"Виктория": Козачик, Хейда, Хубник (Янжа, 63), Ржезник, Лимберски (Гаек, 63), Иваншиц (Познар, 60), Хоржава, Копиц (Петржела, 60), Хромада, Коваржик (Земан, 60), Крменчик.
Предупреждение: Дзагоев, 65.
igorvasilevich
карельский свинопас Кому-то ЦСКА выиграл хоть один раз Лигу чемпионов. ЦСКА и Спартак две команды позор России в Еврокубках - эти команды позорят страну. 5 лет ЦСКА не может выйти из лузерских групп в лиги чемпионов. С каждым годом показывая полный спад.
10:15 3 февраля
карельский свинопас
свиньи рассуждают так,как будто 5 раз ЛЧ выиграли!
23:06 2 февраля
Mark Krass
Митяй Антибомж, 15 лет митька.... 15лет. 0 трофеич
22:47 2 февраля
spetrov
Главное, вовремя на сборах очки потерять. Одни из лидирующей тройки только лидеры чемпионата под гнетом только побед теперь. :)
22:29 2 февраля
Ралпачан Фляйшманъ
многократным обладателям еврочашек из пищевого общества, конечно, сам бог велел о чужом уровне рассуждать DDD
22:19 2 февраля
Митяй Антибомж
Конюшня растёт )) Годков через 10-15, глядишь, до Плесени будет уже рукой подать ))
21:54 2 февраля
Mark Krass
Норм сыграли. Парни под нагрузками.Время покажет.
20:21 2 февраля
shpasic
блестящая почти победа!
20:06 2 февраля
Армеец-1
Нападения как не было, так и нет!
19:55 2 февраля