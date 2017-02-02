19:49 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА сыграл вничью с "Викторией"

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ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании сыграл вничью с "Викторией". Команды голов не забили.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – "Виктория" Пл (Чехия) – 0:0

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий (Набабкин, 74), Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 80), Миланов (Жамалетдинов, 46), Щенников, Дзагоев, Ионов (Гордюшенко, 74).

"Виктория": Козачик, Хейда, Хубник (Янжа, 63), Ржезник, Лимберски (Гаек, 63), Иваншиц (Познар, 60), Хоржава, Копиц (Петржела, 60), Хромада, Коваржик (Земан, 60), Крменчик.

Предупреждение: Дзагоев, 65. 

Трансляция матча ЦСКА – "Виктория"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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igorvasilevich

карельский свинопас Кому-то ЦСКА выиграл хоть один раз Лигу чемпионов. ЦСКА и Спартак две команды позор России в Еврокубках - эти команды позорят страну. 5 лет ЦСКА не может выйти из лузерских групп в лиги чемпионов. С каждым годом показывая полный спад.

10:15 3 февраля

карельский свинопас

свиньи рассуждают так,как будто 5 раз ЛЧ выиграли!

23:06 2 февраля

Mark Krass

Митяй Антибомж, 15 лет митька.... 15лет. 0 трофеич

22:47 2 февраля

spetrov

Главное, вовремя на сборах очки потерять. Одни из лидирующей тройки только лидеры чемпионата под гнетом только побед теперь. :)

22:29 2 февраля

Ралпачан Фляйшманъ

многократным обладателям еврочашек из пищевого общества, конечно, сам бог велел о чужом уровне рассуждать DDD

22:19 2 февраля

Митяй Антибомж

Конюшня растёт )) Годков через 10-15, глядишь, до Плесени будет уже рукой подать ))

21:54 2 февраля

Mark Krass

Норм сыграли. Парни под нагрузками.Время покажет.

20:21 2 февраля

shpasic

блестящая почти победа!

20:06 2 февраля

Армеец-1

Нападения как не было, так и нет!

19:55 2 февраля

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