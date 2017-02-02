ЦСКА сыграл вничью с "Викторией"

ЦСКА в товарищеском матче на сборе в Испании сыграл вничью с "Викторией". Команды голов не забили.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – "Виктория" Пл (Чехия) – 0:0

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий (Набабкин, 74), Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Кучаев, 80), Миланов (Жамалетдинов, 46), Щенников, Дзагоев, Ионов (Гордюшенко, 74).

"Виктория": Козачик, Хейда, Хубник (Янжа, 63), Ржезник, Лимберски (Гаек, 63), Иваншиц (Познар, 60), Хоржава, Копиц (Петржела, 60), Хромада, Коваржик (Земан, 60), Крменчик.

Предупреждение: Дзагоев, 65.

Трансляция матча ЦСКА – "Виктория"