В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" – 0:0. Отметим, что на 74-й минуте впервые после возвращения в армейский клуб на поле появился под 22-м номером нападающий Аарон Оланаре.

Следующая товарищеская встреча ЦСКА состоится завтра. Противостоять красно-синим будет австрийский клуб ЛАСК.

Товарищеский матч

"Эсбьерг" – ЦСКА – 0:0

"Эсбьерг": Хейбьерг (Йенсен, 46), Какабадзе, Кацикас, Нордвик (Лунн, 67), Цимикас, Мабиль (Лауридсен, 84), Пальссон, Лунги Серенсен (Бринк, 67), Оти (Кристенсен, 81), Седер (Вильсом, 81), Зивзивадзе (Макграт, 67).

ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (В.Березуцкий, 46), А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Миланов, Жамалетдинов (Оланаре, 74), Ионов.

Предупреждение: Кацикас, 51.

6 февраля. Эсбьерг. Стадион Blue Water Arena (Esbjerg Idaetspark).

Трансляция матча Эсбьерг – ЦСКА //

Видеотрансляция матча "Эсбьерг" – ЦСКА