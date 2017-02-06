В товарищеском матче на сборе в Испании ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" – 0:0. Отметим, что на 74-й минуте впервые после возвращения в армейский клуб на поле появился под 22-м номером нападающий Аарон Оланаре.
Следующая товарищеская встреча ЦСКА состоится завтра. Противостоять красно-синим будет австрийский клуб ЛАСК.
Товарищеский матч
"Эсбьерг" – ЦСКА – 0:0
"Эсбьерг": Хейбьерг (Йенсен, 46), Какабадзе, Кацикас, Нордвик (Лунн, 67), Цимикас, Мабиль (Лауридсен, 84), Пальссон, Лунги Серенсен (Бринк, 67), Оти (Кристенсен, 81), Седер (Вильсом, 81), Зивзивадзе (Макграт, 67).
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, Васин (В.Березуцкий, 46), А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев, Миланов, Жамалетдинов (Оланаре, 74), Ионов.
Предупреждение: Кацикас, 51.
6 февраля. Эсбьерг. Стадион Blue Water Arena (Esbjerg Idaetspark).
Трансляция матча Эсбьерг – ЦСКА //
Видеотрансляция матча "Эсбьерг" – ЦСКА
Митяй Антибомж
King's Bounty IIII, сдался мне этот израилевич )) Также как и Е-бург. Был я там, нечего там делать. Относительно Новосибирска даже - колхоз )) На Москву хочу посмотреть, последний раз был там лет 15 или даже больше назад. Точно уже и не помню.
21:01
Der schwein
Где обещанная 3-5-2 ? Почему не наигрывается эта схема?)
21:01
Айртон
Нормуль результат))
21:00
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж King's Bounty IIII Митяй Антибомж _______ Мич, а сколько от тебя до Еката ? Бери Игоря Израилевича (Омск) в 2018 ! ************ Ууууу, больше полторашки )) Поеду в Москву скорее всего в 2018. ___________ Так и из Ростова 2259 км. Хочу все города ЧМ объехать. Давай к золибою заедем там от МСК недалеко :) ps возьми игоря израилевича.
20:54
King's Bounty IIII
Адекватный Зритель_ Митюш,а знаешь,скока этот народ,чья команда,на стадион команды собрал,и на памятник игроку команды?))) Какие астрономические суммы?))) Такшта,поостерёгся ба за народ рот раззявливать.))) ____________ Сапог, народ конечно за Спартак, сапоги за сапогов, менты за динамо, проводники за локомотив...топить тебе трэба !
20:50
Митяй Антибомж
King's Bounty IIII Митяй Антибомж _______ Мич, а сколько от тебя до Еката ? Бери Игоря Израилевича (Омск) в 2018 ! ************ Ууууу, больше полторашки )) Поеду в Москву скорее всего в 2018.
20:49
Адекватный Зритель_
Митюш,а знаешь,скока этот народ,чья команда,на стадион команды собрал,и на памятник игроку команды?))) Какие астрономические суммы?))) Такшта,поостерёгся ба за народ рот раззявливать.)))
20:48
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж _______ Мич, а сколько от тебя до Еката ? Бери Игоря Израилевича (Омск) в 2018 !
20:45
Адекватный Зритель_
Басист---- ОлегИваныч свой авторитет годами нарабатывал, в 6-ти коллективах феерил!))
20:45
King's Bounty IIII
Митяй Антибомж Эдюх, ну дык естественно. Спартак - народная команда. У нас каждый болельщик уважаем клубом и его мнение имеет вес. Официальные сайты, форумы, объединения и т.д. и т.п. Ты думаешь, они - так, для красоты что ли )) Хотя чего я тебе пытаюсь вдолбить )) У вас средневековье )) Вы до сих пор строем ходите и мозг у вас один на весь табун и имя ему устав )) __________ Вата - старый сапог. А вот мальчиков Садырина я уважаю...
20:42
King's Bounty IIII
Басист King's Bounty IIII === Мне пиво не такой острый вопрос, ибо всё равно с семьей выбираюсь. Но при такой мощной ценовой политике пока получается только на Арсеналы с Томями) Зато всё время крупные победы, как я до стадика добираюсь)) __________ Еще в Донецьке в 2012 было здорово...
20:41
Басист
King's Bounty IIII === Мне пиво не такой острый вопрос, ибо всё равно с семьей выбираюсь. Но при такой мощной ценовой политике пока получается только на Арсеналы с Томями) Зато всё время крупные победы, как я до стадика добираюсь))
20:40
King's Bounty IIII
Басист ____________ Я вот в МСК ездил в 2003 на кубок Спартак -Ростов (РСМ ?) засудили конечно :)
20:38
Митяй Антибомж
Эдюх, ну дык естественно. Спартак - народная команда. У нас каждый болельщик уважаем клубом и его мнение имеет вес. Официальные сайты, форумы, объединения и т.д. и т.п. Ты думаешь, они - так, для красоты что ли )) Хотя чего я тебе пытаюсь вдолбить )) У вас средневековье )) Вы до сих пор строем ходите и мозг у вас один на весь табун и имя ему устав ))
20:34
King's Bounty IIII
Басист King's Bounty IIII === Не, ну так-то да, всякий квадрат - ромб, хоть и не потому, что у него стороны параллельны) Ты видел, кста, какие у нас ценники на Спарту поставили?? Охренели, блин, совсем... как на Баварию((( Уж скорей бы, правда, новый стад запустили, там хоть количество необходимых к заполнению мест такого неадеквата не допустит, по идее. ___________ Давно не был на стадике :( там же пиво пить нельзя теперь :(
20:33
Басист
АЗ_ === Сегодня у вас на ветке будет больше всего комментариев, всего-то до ОлегИваныча жалкие 75 остались)
20:32
Басист
King's Bounty IIII === Не, ну так-то да, всякий квадрат - ромб, хоть и не потому, что у него стороны параллельны) Ты видел, кста, какие у нас ценники на Спарту поставили?? Охренели, блин, совсем... как на Баварию((( Уж скорей бы, правда, новый стад запустили, там хоть количество необходимых к заполнению мест такого неадеквата не допустит, по идее.
20:29
Адекватный Зритель_
Вы,Митюха еще и гендиров назначаете? ))) Вы, Митюня,смотрю жёлудь не из простых.))) А о футбольных достоинствах данного гендира, лучше всего могут раменские латиносы поведать.)))
20:24
King's Bounty IIII
Адекватный Зритель_ Дык, Митюня,будь это не товарняк, а решающий матч почётного раунда 1/987 квалификации ЛЕ,да еще и домашний,уж поверь мне на слово,напряглись бы,не хуже некоторых отыграли бы!))) ______________ Вы позор ЛЧ ! Ростов ! В первый год ! 3 место занял ! После небожителей ! А вы, калики перехожие...
20:23
King's Bounty IIII
Басист King's Bounty IIII === А машина у тебя, походу, Рено) _____________________ Нет, квадратный. Хотя две стороны параллельны друг другу - значит ромб :) Элтэшный AKAI. Машина Nissan Q.
20:21
Адекватный Зритель_
Дык, Митюня,будь это не товарняк, а решающий матч почётного раунда 1/987 квалификации ЛЕ,да еще и домашний,уж поверь мне на слово,напряглись бы,не хуже некоторых отыграли бы!)))
20:20
Митяй Антибомж
Эдюх, видишь ли, мы гендиров назначаем исключительно из их достоинств применительно к футболу. Кстати, владелец нашего клуба в группировках не числился и оные не возглавлял и крови на нём нет, в отличие от некоторых ))
20:17
Басист
King's Bounty IIII === А машина у тебя, походу, Рено)
20:15
Басист
Кингс, у тебя что - даже ящик в форме ромбика?))
20:14
King's Bounty IIII
shpasic Реал готов выйти из УЕФА, чтобы играть со Спартаком! _____________ Да, заруба была знатная и Стервятник не помог :)
20:14
Басист
Thomas_Boy === Берите Дорнбирн и Волгу в соперники, вот. Это достойные команды, и с Великим Спартаком достойно играют. Одних берите из хоккея с шайбой, а других - с мячом, самый айс
20:13
King's Bounty IIII
Басист King's Bounty IIII === Ты зачем у Спартака обложку на паспорт отнял?)) У него ж теперь с ментами в Москве проблемы будут, как те с пердива вернутся)) ___________ У меня еще машина и телек за Спартак :) Не отнял, а купил. Классный стадик у ребят, скорее бы наш построили. Ворошиловский и Сиверса мосты на год закрывают. Так что на море теперь через Западный...
20:11
Адекватный Зритель_
Митюня, кое-кто еще раньше сутенерами заинтересовался.))) И даже гендиром назначил.)))
20:11
Басист
King's Bounty IIII === Ты зачем у Спартака обложку на паспорт отнял?)) У него ж теперь с ментами в Москве проблемы будут, как те с пердива вернутся))
20:06
Thomas_Boy
Басист === А кроме того - а эти самые Реал или Барса сделали хоть что-нибудь, чтобы иметь честь сыграть с Великим Спартаком? ______________ Да ничего не сделали вообще. Лоховские команды. Даже в облом их побеждать. Если только так, потешиться.
20:06