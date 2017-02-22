ЦСКА с Акинфеевым в воротах победил "Уфу"

ЦСКА одержал минимальную победу над "Уфой" в контрольном матче - 1:0. Единственный мяч в первом тайме провел Александр Головин. В составе армейцев впервые после травмы сыграл вратарь Игорь Акинфеев.

Эта игра стала первой для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко против бывшего клуба - из "Уфы" в столичный клуб он перебрался этой зимой. В команде из столицы Башкирии его заменил многолетний капитан ЦСКА Сергей Семак.

Контрольный матч

ЦСКА - "Уфа" - 1:0 (1:0)

Гол: Головин, 28.

ЦСКА: Акинфеев, А.Березуцкий, Васин, Игнашевич, Мариу Фернандес (Набабкин, 72), Вернблум (Гордюшенко, 22), Головин, Дзагоев (Кучаев, 84), Тошич (Щенников, 46), Чалов (Витинью, 66), Ионов (Миланов, 72).

"Уфа": Шелия (Беленов, 46), Аликин (Йокич, 46), Сухов (Пуцко, 46), Никитин (Живоглядов, 46), Филин (Карп, 46), Пауревич (Патрашко, 46), Зубарев (Сафрониди, 46), Ванек (Засеев, 46), Обляков (Сысуев, 46), Кротов (Стоцкий, 46), Игбун (Батютин, 46).

Удаление: Карп, 62.