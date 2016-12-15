13:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА объявил о возвращении Васина

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ЦСКА подтвердил возвращение из аренды защитника Виктора Васина. Клуб воспользовался пунктом в его контракте, который позволял досрочно вернуть футболиста из "Уфы", сообщает пресс-служба клуба. Защитник присоединится к команде после отпуска и отправится с ней на первый сбор 10 января. 

В нынешнем сезоне Васин провел 17 матчей в составе "Уфы". Кроме того, в его активе матч за сборную России против Катара (1:2).

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-vernul-viktora-vasina-iz-arendy/

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