ЦСКА объявил о возвращении Васина

ЦСКА подтвердил возвращение из аренды защитника Виктора Васина. Клуб воспользовался пунктом в его контракте, который позволял досрочно вернуть футболиста из "Уфы", сообщает пресс-служба клуба. Защитник присоединится к команде после отпуска и отправится с ней на первый сбор 10 января.

В нынешнем сезоне Васин провел 17 матчей в составе "Уфы". Кроме того, в его активе матч за сборную России против Катара (1:2).