Брызгалов подписал контракт с "Анжи"

Защитник Сергей Брызгалов подписал с "Анжи" годичный контракт, информирует официальный сайт махачкалинцев. В своей карьере 24-летний футболист выступал за "Сатурн", "Спартак" и "Спартак-2", а также "Терек". В активе Брызгалова и матчи за юношескую и молодежную сборные России.
В составе "Спартака" по итогам сезона-2011/12 Брызгалов стал серебряным призером чемпионата России.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/sergej_brizgalov_novichok_anji030217/
доктор Фишер
Смысл? Согласен играть в пердиве?
10:38