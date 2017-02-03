10:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Брызгалов подписал контракт с "Анжи"

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Защитник Сергей Брызгалов подписал с "Анжи" годичный контракт, информирует официальный сайт махачкалинцев. В своей карьере 24-летний футболист выступал за "Сатурн", "Спартак" и "Спартак-2", а также "Терек"​. В активе Брызгалова и матчи за юношескую и молодежную сборные России.

В составе "Спартака" по итогам сезона-2011/12 Брызгалов стал серебряным призером чемпионата России.

 

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/sergej_brizgalov_novichok_anji030217/

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