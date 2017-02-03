Брызгалов подписал контракт с "Анжи"

Защитник Сергей Брызгалов подписал с "Анжи" годичный контракт, информирует официальный сайт махачкалинцев. В своей карьере 24-летний футболист выступал за "Сатурн", "Спартак" и "Спартак-2", а также "Терек"​. В активе Брызгалова и матчи за юношескую и молодежную сборные России.



В составе "Спартака" по итогам сезона-2011/12 Брызгалов стал серебряным призером чемпионата России.