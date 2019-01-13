Брайан Идову: "Задача-минимум - попасть в Лигу чемпионов"

Защитник "Локомотива" Брайан Идову после медобследования сказал, что команда настраивается на защиту чемпионского титула. За 13 туров до конца турнира железнодорожники с 28 очками занимают 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

– Чувствую себя хорошо, врачи это подтвердили, – сказал Идову. В отпуске успел и отдохнуть, и выполнить задания тренерского штаба. Впереди активная работа на сборах и вторая часть сезона. Все игроки, конечно же, держат в уме защиту чемпионского титула. Наверное, четче о задачах нам расскажет главный тренер расскажет на сборе.

– Какие цели стоят на сборе?

– Самое главное – набрать физические кондиции и подготовиться ко второй части сезона, а также сыграться и выдать результат по максимуму.

– Ставите задачу-минимум – попасть в зону Лиги чемпионов?

– Да, в любом случае и футболисты и руководство думают об этом. Приложим максимум усилий, чтобы добиться этого. (Андрей Михайлов)

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