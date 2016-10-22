Браун Форбс: "Приятно вернуться в Самару"

Защитник "Арсенала" Браун Форбс после игры 11-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:1) рассказал, что решение об исполнении пенальти принял по ходу матча, сообщает клубная пресс-служба. Также футболист отметил сложность прошедшей встречи.

– Накануне матча вы говорили, что Самара для вас – особенный город, в который вы всегда рады возвращаться. Как вам игра на знакомом "Металлурге"?

– Мне все знакомо: и стадион, и болельщики. Тут много моих друзей. Приятно сюда возвращаться.

– Несколько слов о матче. Почему не удалось выжать больше, играя в большинстве?

– Игра получилась сложной. Понимали, что нужно забивать в большинстве, нагнетали давление. Моменты были и у соперника. Это футбол.

– Теперь вы штатный пенальтист "Арсенала"?

– Это решение возникло на поле. Чувствовал, что забью. Уверенность в силах была. Просто взял мяч и пробил.