Безбородов не назначил пенальти в ворота "Томи"

На 18-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Анжи" – "Томь" серьезную ошибку допустил арбитр Владислав Безбородов, не наказавший гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде защитник томичей Дмитрий Осипов, пытаясь сыграть в мяч, сбил Арсена Хубулова. За такое нарушение правил следовало назначить пенальти. (Александр БОБРОВ)
Platinum1991
Судья - Владислав Безбородов (С.Петербург) судит встречу очень НЕ УВЕРЕННО! Многие его решения не выдерживают критики! На 18 мин. Безбородов не ставит 100% пенальти в ворота Томи! Игрок Томи Осипов не дотягивается до мяча и сбивает в своей штрафной игрока Анжи Хубулова. Судья Безбородов НЕ ВИДИТ это нарушение в пяти метрах от эпизода! Безбородов не свистит пенальти за грубое нарушение правил игроком Томи Осиповым в своей штрафной площади! Скандал!
20:56
mafany
Диванный комментатор.
20:47