20:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Безбородов не назначил пенальти в ворота "Томи"

Эпизод с падением Хубулова. Эпизод с падением Хубулова.
Эпизод с падением Хубулова.
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На 18-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Анжи" "Томь" серьезную ошибку допустил арбитр Владислав Безбородов, не наказавший гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде защитник томичей Дмитрий Осипов, пытаясь сыграть в мяч, сбил Арсена Хубулова. За такое нарушение правил следовало назначить пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Анжи" - "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Platinum1991

Судья - Владислав Безбородов (С.Петербург) судит встречу очень НЕ УВЕРЕННО! Многие его решения не выдерживают критики! На 18 мин. Безбородов не ставит 100% пенальти в ворота Томи! Игрок Томи Осипов не дотягивается до мяча и сбивает в своей штрафной игрока Анжи Хубулова. Судья Безбородов НЕ ВИДИТ это нарушение в пяти метрах от эпизода! Безбородов не свистит пенальти за грубое нарушение правил игроком Томи Осиповым в своей штрафной площади! Скандал!

20:56

mafany

Диванный комментатор.

20:47