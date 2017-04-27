Безбородов не назначил пенальти в ворота "Томи"

На 18-й минуте матча 25-го тура чемпионата России "Анжи" – "Томь" серьезную ошибку допустил арбитр Владислав Безбородов, не наказавший гостей 11-метровым ударом. В том эпизоде защитник томичей Дмитрий Осипов, пытаясь сыграть в мяч, сбил Арсена Хубулова. За такое нарушение правил следовало назначить пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Анжи" - "Томь"