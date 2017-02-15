Батов стал игроком "Анжи"

Полузащитник Максим Батов подписал контракт с "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до конца сезона-2018/19. В первой части сезона Батов на правах аренды выступал за "Оренбург", провел в премьер-лиге пять матчей, но результативными действиями не отметился.

– Я рад оказаться в такой именитой команде, за которую выступали Самюэль Это'О и Роберто Карлос, – подчеркнул Батов. – Это новый вызов, как для меня, так и для команды, которая сейчас строится. Для меня это шаг вперед, как в мастерстве, так и в классе, и я приложу все усилия, чтобы "Анжи" достойно выступил во второй части сезона.