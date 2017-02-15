23:19 15 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Батов стал игроком "Анжи"

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Полузащитник Максим Батов подписал контракт с "Анжи". Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано до конца сезона-2018/19. В первой части сезона Батов на правах аренды выступал за "Оренбург", провел в премьер-лиге пять матчей, но результативными действиями не отметился.

– Я рад оказаться в такой именитой команде, за которую выступали Самюэль Это'О и Роберто Карлос, – подчеркнул Батов. – Это новый вызов, как для меня, так и для команды, которая сейчас строится. Для меня это шаг вперед, как в мастерстве, так и в классе, и я приложу все усилия, чтобы "Анжи" достойно выступил во второй части сезона.

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/v_anji_pereshel_batov150217/

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