Артем Дзюба: "Ивлеева прикольная, а Ургант надоел со своими "Елками"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы новогоднего блица "СЭ".

– Ивлеева или Ургант?

– Ивлеева прикольная, у нее есть своя подача, она такая пацанка. Пусть будет она – Урганта тоже уважаю и люблю, но он со своими "Елками" надоел!

– Оксимирон или Баста?

– Баста. Я не поклонник рэпа, вообще не слушаю. Но у Басты есть песни, которые мне нравятся.

– Михаил Ефремов или Леонид Трахтенберг?

– С Трахтенбергом знаком, поэтому выберу его – у него анекдоты сумасшедшие. Он вообще кладезь крутых историй. (Сергей Егоров)

Дзюба признан "СЭ" и РФС лучшим футболистом 2018 года.

Император Дзюба