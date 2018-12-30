Артем Дзюба: "Ивлеева прикольная, а Ургант надоел со своими "Елками"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба ответил на вопросы новогоднего блица "СЭ".
– Ивлеева или Ургант?
– Ивлеева прикольная, у нее есть своя подача, она такая пацанка. Пусть будет она – Урганта тоже уважаю и люблю, но он со своими "Елками" надоел!
– Оксимирон или Баста?
– Баста. Я не поклонник рэпа, вообще не слушаю. Но у Басты есть песни, которые мне нравятся.
– Михаил Ефремов или Леонид Трахтенберг?
– С Трахтенбергом знаком, поэтому выберу его – у него анекдоты сумасшедшие. Он вообще кладезь крутых историй. (Сергей Егоров)
Дзюба признан "СЭ" и РФС лучшим футболистом 2018 года.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/itogi-goda/reviews/imperator-dzyuba-1494808/
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