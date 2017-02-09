"Арсенал" вырвал ничью в матче с "Милсами"

"Арсенал" в товарищеском матче на сборе в Турции сыграл вничью с "Милсами".

Турция

Товарищеский матч

"АРСЕНАЛ" Т (Россия) - "Милсами" (Молдавия) - 3:3 (1:1)

Голы: Беляев, 10 (1:0). Андроник, 29 (1:1). Балашов, 66 - с пенальти (1:2). Боечук, 73 (1:3). Буранов, 88 (2:3). Бурмистров, 90+3 (3:3).

"Арсенал": Левашов, Хагуш (Ершов, 67), Денисов (Рукас, 58), Беляев, Иванов, Вергара, Стеклов, Рыжков (Буранов, 71), Власов (Аджоев, 62), Шевченко (Изотов, 73), Бурмистров.

Предупреждения: Стеклов, 2. Хагуш, 16. Вергара, 61. Левашов, 65. Изотов, 74. Рукас, 82.

Судья: Кучин (Казахстан).

9 февраля. Белек. Стадион "Titanic".