"Арсенал" - "Ростов": Паршивлюк и Комбаров сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Ростова" на матч 5-го тура РПЛ. С первых минут встречу в составе хозяев начнут нападающий Лука Джорджевич и защитник Кирилл Комбаров, у гостей в основе выйдет защитник Сергей Паршивлюк.

Состав "Арсенала": Нигматуллин - Комбаров, Беляев, Денисов, Альварес - Горбатенко, Берхамов, Чаушич - Бакаев, Ткачев, Джорджевич.

Состав "Ростова": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.