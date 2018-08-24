18:09 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" - "Ростов": Паршивлюк и Комбаров сыграют с первых минут


Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Ростова"  на матч 5-го тура РПЛ. С первых минут встречу в составе хозяев начнут нападающий Лука Джорджевич и защитник Кирилл Комбаров, у гостей в основе выйдет защитник Сергей Паршивлюк.

Состав "Арсенала": Нигматуллин - Комбаров, Беляев, Денисов, Альварес - Горбатенко, Берхамов, Чаушич - Бакаев, Ткачев, Джорджевич. 

Состав "Ростова": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.


 

 

"Арсенал" – "Ростов: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, 24 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.30 (мск)
Арсенал Т - Ростов

 

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