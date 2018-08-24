"Арсенал" - "Ростов": Паршивлюк и Комбаров сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Ростова" на матч 5-го тура РПЛ. С первых минут встречу в составе хозяев начнут нападающий Лука Джорджевич и защитник Кирилл Комбаров, у гостей в основе выйдет защитник Сергей Паршивлюк.
Состав "Арсенала": Нигматуллин - Комбаров, Беляев, Денисов, Альварес - Горбатенко, Берхамов, Чаушич - Бакаев, Ткачев, Джорджевич.
💪 Стартовый состав оружейников на матч с @rostovfc : pic.twitter.com/n1lTpeURFu– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 24 августа 2018 г.
Состав "Ростова": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Салетрос, Сигурдарсон.
⚽️⚽️⚽️– Football Club Rostov (@rostovfc) 24 августа 2018 г.
Наш состав на матч с туляками#АрсеналРостов pic.twitter.com/5uqtKJ0DGM
"Арсенал" – "Ростов: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, 24 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.30 (мск)