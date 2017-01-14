"Арсенал" подтвердил подписание Бурчану

Тульский "Арсенал" подтвердил факт заключения контракта с полузащитником Александру Бурчану. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон. Последним клубом румынского хавбека была "Стяуа", за которую в этом сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Румынии и 6 игр в Лиге Европы. По истечению контракта со "Стяуа" игрок не стал продлевать соглашение и 1 января 2017 года стал свободным агентом.

На счету Бурчану 26 матчей в составе национальной команды Румынии.