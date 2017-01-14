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"Арсенал" подтвердил подписание Бурчану

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Тульский "Арсенал" подтвердил факт заключения контракта с полузащитником Александру Бурчану. Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон. Последним клубом румынского хавбека была "Стяуа", за которую в этом сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Румынии и 6 игр в Лиге Европы. По истечению контракта со "Стяуа" игрок не стал продлевать соглашение и 1 января 2017 года стал свободным агентом.

На счету Бурчану 26 матчей в составе национальной команды Румынии.

Дополнительная информация

http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aleksandru-burchanu-stal-igrokom-arsenala/

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