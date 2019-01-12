"Арсенал" подписал контракт с защитником сборной Белоруссии

"Арсенал" объявил о подписании контракта с защитником сборной Белоруссии Максимом Володько. 26-летний игрок перешел в тульский клуб из родного БАТЭ. За команду из Борисова он провел более 200 матчей, семь раз выигрывал чемпионат, пять – Суперкубок и один – Кубок Белоруссии. За сборную страны он отыграл 30 встреч.

Соглашение Володько с "Арсеналом" рассчитано на 1,5 года.

– Что для вас значит переход в "Арсенал"?

– Значит многое. В карьере это мой первый переход. Российская премьер-лига – очень высокий уровень. Можно сказать, веха в моей карьере.

– Что раньше знали об "Арсенале"?

– Только то, что здесь играет мой хороший товарищ по БАТЭ Анри Хагуш (смеется). Но если серьезно, то статус клуба РПЛ говорит сам за себя. Будет время, с историей клуба и городом познакомлюсь поближе.

– Как прошла первая тренировка в новой команде?

– Волновался немного. Завтра меня ждет традиционная процедура – пройти через коридор игроков. Но все в порядке. Ребята меня отлично приняли, я влился в коллектив.

– Ваша оптимальная позиция на поле?

– Левый защитник или левый полузащитник.