11:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" подписал контракт с экс-игроком юношеской сборной Украины

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"Анжи" объявил о подписании контракта с полузащитником Максимом Белым. Соглашение с 26-летним хавбеком заключено до конца сезона-2017/18. Воспитанник "Шахтера" ранее играл за алчевскую "Сталь", "Зарю" из Луганска, а с 2015 по 2016 год провел в "Хайдуке". В текущем сезоне он провел четыре матча в чемпионате Хорватии, осенью покинул команду и находился в статусе свободного агента. В 2009 году он в составе юношеской сборной Украины выиграл чемпионат Европы для игроков до 19 лет.

Также "Анжи" продлил аренду нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского до конца сезона. На его счету 17 матчей и 3 мяча в чемпионате России.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/belij_i_budkovskij_podpisali_kontrakti040217/

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Материалы REN-TV

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