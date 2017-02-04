"Анжи" подписал контракт с экс-игроком юношеской сборной Украины

"Анжи" объявил о подписании контракта с полузащитником Максимом Белым. Соглашение с 26-летним хавбеком заключено до конца сезона-2017/18. Воспитанник "Шахтера" ранее играл за алчевскую "Сталь", "Зарю" из Луганска, а с 2015 по 2016 год провел в "Хайдуке". В текущем сезоне он провел четыре матча в чемпионате Хорватии, осенью покинул команду и находился в статусе свободного агента. В 2009 году он в составе юношеской сборной Украины выиграл чемпионат Европы для игроков до 19 лет.

Также "Анжи" продлил аренду нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского до конца сезона. На его счету 17 матчей и 3 мяча в чемпионате России.