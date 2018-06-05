Андрей Федун: "Уверен: когда-нибудь успех Карреры повторит спартаковец"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун в интервью "СЭ" признался, что верит в успех бывших спартаковцев на посту главного тренера красно-белых. В новом сезоне 6 тренеров со спартаковским прошлым будут руководить клубами чемпионата России.

– Шесть тренеров в РФПЛ с красно-белым прошлым добавляет принципиальности противостояниям с клубами, которые они возглавляют?

– Важен результат сезона, а кто с кем работает, вопрос непринципиальный. С другой стороны, было поколение, в котором оказалось много сильных талантливых футболистов. Сейчас эти люди перешли на тренерскую работу. Очень хорошо, что у нас появилось много интересных, самобытных специалистов с российскими паспортами.

– Допускаете, что когда-нибудь бывший спартаковец вновь возглавит родной клуб – и повторит успех Карреры?

– Уверен в этом. Рано или поздно так и случится. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Федуна – скоро в "СЭ"