Андрей Будогосский: "Заявление "Динамо"? Пусть вначале обращаются в премьер-лигу"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил "СЭ", что не будет комментировать слова генерального директора "Динамо" Евгения Муравьева до тех пор, пока премьер-лига не обратится к ним с просьбой рассмотреть судейство Сергея Лапочкина в матче бело-голубых с "Ростовом" (0:1)
Напомним, в четверг "Динамо" выступило с официальным заявлением в адрес судей. В нем Муравьев говорит о плохой работе арбитров. В частности, руководитель обвиняет в некомпетентности Лапочкина из-за назначенного пенальти в матче с "Ростовом".
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РостовДинамо 1:0 19' Тимофей Калачев (пенальти) pic.twitter.com/GZs7ug10LD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
– Мы не хотим комментировать заявление Муравьева и руководителей любых клубов до тех пор, пока не пройдет заседание контрольно-квалификационной комиссии, – сказал Будогосский. – Если клуб считает, что не так их судили, то пусть обращаются в премьер-лигу, а они в свою очередь обратятся к нам. И тогда мы вынесем этот вопрос на контрольно-квалификационную комиссию РФС. Есть конвенция УЕФА, который мы следуем. (Павел ГУРЕВИЧ)
afino61
хоть ссы в глаза.... кроссавчег этот будогосский
14:39
О.М.С.Б.О.Н.
бурдагосский - это улюкаев нашего футбола.
14:22
marksan
Этого чинушу ломом не прошибёшь!
13:37
Serenky25
КДК разогнать...Собрать трех экспертов которые по видео будут решения выносить..как в Англии
13:27
Serenky25
По жесту Эффенберга вроде никто не обращался...Однако же рассмотрели..
13:26