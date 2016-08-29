Анатолий Тимощук: "Раз Кержаков находится в "Зените", то Луческу на него рассчитывает"

Бывший капитан "Зенита" Анатолий Тимощук подчеркнул,что Александр Кержаков является лучшим бомбардиром всего российского футбола. По словам Тимощука, Мирча Луческу рассчитывает на форварда.

– Кстати, на матче с "Амкаром" публика горячо приветствовала еще одного любимца города – Александра Кержакова, вернувшегося из аренды в "Цюрихе".

– Так и должно быть! Саша действительно лучший бомбардир не только "Зенита", но и всего российского футбола. Он служил болельщикам, и они, в свою очередь, отдают свои симпатии человеку, который посвятил половину жизни одному клубу.

– То, что Луческу возвратил Кержакова, – аванс для форварда? Ведь в стартовом составе он пока не появлялся...

– Думаю, каждый из нападающих получит свой шанс. Чемпионат длинный – будут и травмы, и разные тактические расстановки. Многое зависит и от тренировок. Мы же видим, что, допустим, Луческу позвал в команду того же Мака. Но раз пока его не выпускает, значит, футболист еще не набрал форму, которую от него ждет тренер. И не дает ему заранее аванса, как бывает в других клубах – готов игрок или нет, его все равно ставят в состав. С другой стороны, есть пример Жулиану, в первых матчах выходивший на замену до тех пор, пока не почувствовал уверенность. И это лишний раз говорит о тренерском уме.

– Не сложно в 34 года заново доказывать свое право выходить с первых минут?

– Я в "Баварию" в 30 лет переехал, и мне так же пришлось доказывать. Для меня все было новое. Конкуренцию никто не отменял, и в таких клубах она всегда будет высокой. Если ты на каком-то этапе не сможешь справиться с этим, то с тобой либо контракт не продлят, либо предложат перейти в другую команду. Раз Кержаков находится в "Зените", получает игровое время, то Луческу на него рассчитывает. (Татьяна КОПЫЛОВА)