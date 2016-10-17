Анатолий Бышовец: "Кажется, Кокорин начинает показывать футбол, которого все от него ждут"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец подчеркнул в интервью "СЭ", что игра нападающего питерцев Александра Кокорина не оставляет целостного впечатления. Вместе с тем он отметил: иногда он показывает очень хороший уровень.

– Кокорин может занести этот матч себе в актив? - вопрос Бышовцу.

– Вы знаете, какого-то целостного впечатления об игре Кокорина в этом сезоне у меня пока нет. Эпизодически Александр выглядит неплохо. Мне кажется, он уже начинает показывать тот футбол, которого все от него ждут.

– Значит, пора вызывать его в сборную?

– Решать главному тренеру национальной команды. Здесь все зависит от его забитых мячей, от того, как он влияет на атаку. У него был хороший момент после передачи Юсупова. Кокорина подвела реализация, а позиция была очень выгодная, я бы даже сказал убойная. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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