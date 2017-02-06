"Амкар" и "Железничар" сыграли вничью

В товарищеском матче на сборе в Турции "Амкар" сыграл вничью с "Железничаром" - 0:0. В этой встрече команды не отличились забитыми голами. После перерыва на поле в составе красно-черных вышло двое потенциальных новичков. Следующую контрольную игру пермяки проведут 10 февраля против сборной Узбекистана.

Товарищеский матч

"Амкар" (Россия) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) - 0:0

"Амкар": Хомич, Занев (Мищенко, 36), Зайцев, Милькович (Йовичич, 36), Идову (Черенчиков, 34), Конде (Тарасов, 34), Комолов (Костюков, 32), Огуде, Гол (Хурцидзе, 34), Бодул (Салугин, 32), Анене (Шиндер, 32).

6 февраля. Белек. Стадион Bellis Hotel Sports Center.