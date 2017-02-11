Полузащитник Амир Натхо подписал контракт с "Локомотивом" и будет выступать за клуб под 21-м номером. По словам агента Леонида Истрати, контракт с футболистом заключен на полтора года. Ранее сообщалось, что 20-летний полузащитник отправился с командой на третий сбор в Малагу.

"Клуб ведет работу над воссозданием второй профессиональной команды, основу которой составят молодые российские футболисты. При сквозной заявке они могут выступать за основной состав", – говорится в сообщении на официальном сайте "Локомотива".

В июле 2014 года перешел в "Барселону", где выступал за молодежную команду. В 2015 году стал футболистом ЦСКА. В сезоне-2015/2016 играл за "молодежку" армейцев, забив два гола в 15 матчах. Последней командой Натхо был "Краснодар".