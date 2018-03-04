Александр Мейтин: "Стараемся решить вопрос о перфомансе болельщиков "Спартака" до начала матча"

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин отметил, что лига рассматривает запрет перфоманса болельщиков "Спартака" перед матчем 21-го тура чемпионата России против "Локомотива". Он также добавил, что вопрос должен быть решен до начала встречи.

Ранее объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" в Твиттере сообщило о том, что президент железнодорожников Илья Геркус запретил фанатам организовать перфоманс.

– Прямо сейчас занимаемся решением вопроса со спартаковским перформансом, – заявил Мейтин. – Стараемся решить вопрос до начала матча. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.