Александр Головин: "Любимые игроки моего амплуа - Модрич, Хави и Иньеста"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин ответил на вопросы болельщиков. Хавбек назвал своих любимых футболистов своего амплуа, оценил группу России на чемпионате мира-2018, а также объяснил, почему выбрал номер 17.

- На моей позиции много игроков, за которыми я слежу, - сказал Головин в интервью РФС. - Нравится наблюдать за их игрой. Назвал бы Модрича, Хави и Иньесту. Три самых любимых.

- С какой сборной мира вам нравится играть больше всего?

- Наверное, интереснее играть с более сильными командами, проверить себя на их уровне.

- Как вам связка Головин - Фирмину - Салах?

- Звучит приятно, но к этому нужно стремиться и стремиться.

- Что вам больше нравится - забивать или отдавать результативные передачи?

- Мне больше нравится отдавать передачи, но главное - приносить пользу команде.

- Сильно ли меняется игра, когда за вами наблюдают скауты грандов?

- Нет, я об этом не думаю. Если начинать как-то выпрыгивать из штанов, это пойдет во вред.

- Как вы оцените группу, доставшуюся России на ЧМ-2018?

- Отношусь положительно. Команды сильные, на чемпионате мира слабых нет. Абсолютно каждый матч будет важным.

- Почему вы выбрали номер 17?

- Мне с детства он нравился. Под ним играли хорошие футболисты, да и число мне с детства нравится.