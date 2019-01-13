Алан Касаев: "Договоренность с "Сочи" есть, осталось подписать бумаги"

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев сообщил "СЭ", что вторую половину сезона-2018/19 он проведет в "Сочи" на правах аренды. В первой части сезона 32-летний хавбек выступал за "Балтику", проведя в составе калининградцев 22 матча во всех турнирах (2 гола, 4 передачи).

– Как прошло медобследование? Как самочувствие?

– Спасибо, все хорошо.

– Ни для кого не секрет, что вы переходите в аренду в " Сочи"...

– Ну, мы поговорили, осталось подписать бумаги. Проходил медосмотр с "Локомотивом", но на сбор с командой не поеду.

– Какие ожидания от " Сочи"? Команда близка к выходу в премьер-лигу...

– Тяжело говорить – я там не был. Еще ничего не подписано, все может сорваться. (Андрей Михайлов)

"Сочи" занимает 5-е место в турнирной таблице Олимп - ФНЛ, набрав 38 очков. "Балтика" располагается на 16-й строчке (25 очков).