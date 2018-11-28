Акинфеев поможет в создании школы вратарей в Подмосковье

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев будет участвовать в создании школы вратарей в Реутове, сообщает губернатор московской области Андрей Воробьев в своем аккаунте Вконтакте.

– Планируем открыть в Реутове вратарскую школу, – написал Воробьев Вконтакте. – Сегодня обсудили этот вопрос с Игорем Акинфеевым и его тренером Вячеславом Чановым. Игорь намерен лично участвовать в организации школы и делиться секретами мастерства.

В текущем сезоне Акинфеев сыграл в 20 матчах во всех турнирах и пропустил 13 мячей.