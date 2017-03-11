Акинфеев поддержал 18-летнего вратаря "Томи" и подарил ему свитер

По данным "СЭ", после матча ЦСКА – "Томь" (4:0) в подтрибунном помещении "ВЭБ-Арены" состоялась теплая встреча двух вратарей – новоиспеченного рекордсмена Игоря Акинфеева и юного Александра Мелихова.

Голкипер гостей, которому 23 марта исполнится 19 лет, сразу после игры выразил желание пообщаться с Акинфеевым. Вскоре Игорь заглянул к молодому коллеге в раздевалку, подарил на память свой свитер, дал советы и напутствия, пожелал успехов в карьере и попросил не корить себя за результат игры. По рассказам очевидцев, Мелихов был невероятно рад пообщаться с лучшим вратарем России и получить от него наставления.

Напомним, что Акинфеев, отстояв на ноль с "Томью", установил новый рекорд России и СССР по числу "сухих" матчей в национальном первенстве. Он обошел Льва Яшина. У легендарного динамовца – 160 игр на ноль, у 30-летнего армейца теперь – 161 матч.

Мелихов выступал за дубль томичей и дебютировал в РФПЛ 3 марта 2017 года в связи с тем, что команда потеряла большинство футболистов из-за серьезных финансовых проблем. От "Ростова" (0:6) и ЦСКА 18-летний вратарь пропустил в общей сложности 10 мячей. (Дмитрий СИМОНОВ)