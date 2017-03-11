20:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Акинфеев поддержал 18-летнего вратаря "Томи" и подарил ему свитер

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По данным "СЭ", после матча ЦСКА"Томь" (4:0) в подтрибунном помещении "ВЭБ-Арены" состоялась теплая встреча двух вратарей – новоиспеченного рекордсмена Игоря Акинфеева и юного Александра Мелихова.

Голкипер гостей, которому 23 марта исполнится 19 лет, сразу после игры выразил желание пообщаться с Акинфеевым. Вскоре Игорь заглянул к молодому коллеге в раздевалку, подарил на память свой свитер, дал советы и напутствия, пожелал успехов в карьере и попросил не корить себя за результат игры. По рассказам очевидцев, Мелихов был невероятно рад пообщаться с лучшим вратарем России и получить от него наставления.

Напомним, что Акинфеев, отстояв на ноль с "Томью", установил новый рекорд России и СССР по числу "сухих" матчей в национальном первенстве. Он обошел Льва Яшина. У легендарного динамовца – 160 игр на ноль, у 30-летнего армейца теперь – 161 матч.

Мелихов выступал за дубль томичей и дебютировал в РФПЛ 3 марта 2017 года в связи с тем, что команда потеряла большинство футболистов из-за серьезных финансовых проблем. От "Ростова" (0:6) и ЦСКА 18-летний вратарь пропустил в общей сложности 10 мячей. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Der schwein

Meddle Удачи парню. Сегодня его можно упрекнуть разве что в последнем голе, и то с натяжкой.20:53----------- Первый гол - без натяжки:)

20:56

vnvn

А давайте через 30 лет поговорим.

20:54

Ралпачан Фляйшманъ

у свидетелей рекордов Игоря, по ходу, дислексия. смотрят в текст, а видят что то понятное им одним самим, бо смысл от мозга, страдающего от зависти, ускользает)

20:53

Meddle

Удачи парню. Сегодня его можно упрекнуть разве что в последнем голе, и то с натяжкой. Нормально, пусть набирается опыта. Скоро заберут в более сильный клуб. Главное, чтобы не сидел на лавке, а постоянно играл.

20:53

Митяй Антибомж

Мелихов был невероятно рад пообщаться с лучшим вратарем России ******************* Хм... А это что ещё за новый титул у Дырищи? Когда это он лучшим вратарём России стал?

20:50

Der schwein

craped Если Вы особо меркантильный, то свитер Акинфеева, в котором он побил рекорд Яшина с афтографом Игоря лет так через 30 на аукционе будет стоить как сто седьмых айфонов.20:42---------------------- Свитер рекордсмена Лиги Чемпионов через 30-ть лет будет стОить как 100 айфонов ??? Не смешите мои тапочки, как говорят в Одессе:)))

20:47

Один человек

назвать какой то телефон хорошим подарком уже смешно

20:43

craped

Если Вы особо меркантильный, то свитер Акинфеева, в котором он побил рекорд Яшина с афтографом Игоря лет так через 30 на аукционе будет стоить как сто седьмых айфонов. Мелихову удачи! Не размениваться на материальные ценности, посвятить жизнь спорту - и деньги, и слава сами к тебе придут!

20:42

Der schwein

Лучше бы айфон 7 подарил :)

20:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ