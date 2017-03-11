Акинфеев поддержал 18-летнего вратаря "Томи" и подарил ему свитер

По данным "СЭ", после матча ЦСКА – "Томь" (4:0) в подтрибунном помещении "ВЭБ-Арены" состоялась теплая встреча двух вратарей – новоиспеченного рекордсмена Игоря Акинфеева и юного Александра Мелихова.
Голкипер гостей, которому 23 марта исполнится 19 лет, сразу после игры выразил желание пообщаться с Акинфеевым. Вскоре Игорь заглянул к молодому коллеге в раздевалку, подарил на память свой свитер, дал советы и напутствия, пожелал успехов в карьере и попросил не корить себя за результат игры. По рассказам очевидцев, Мелихов был невероятно рад пообщаться с лучшим вратарем России и получить от него наставления.
Напомним, что Акинфеев, отстояв на ноль с "Томью", установил новый рекорд России и СССР по числу "сухих" матчей в национальном первенстве. Он обошел Льва Яшина. У легендарного динамовца – 160 игр на ноль, у 30-летнего армейца теперь – 161 матч.
Мелихов выступал за дубль томичей и дебютировал в РФПЛ 3 марта 2017 года в связи с тем, что команда потеряла большинство футболистов из-за серьезных финансовых проблем. От "Ростова" (0:6) и ЦСКА 18-летний вратарь пропустил в общей сложности 10 мячей. (Дмитрий СИМОНОВ)
Der schwein
Meddle Удачи парню. Сегодня его можно упрекнуть разве что в последнем голе, и то с натяжкой.20:53----------- Первый гол - без натяжки:)
20:56
vnvn
А давайте через 30 лет поговорим.
20:54
Ралпачан Фляйшманъ
у свидетелей рекордов Игоря, по ходу, дислексия. смотрят в текст, а видят что то понятное им одним самим, бо смысл от мозга, страдающего от зависти, ускользает)
20:53
Meddle
Удачи парню. Сегодня его можно упрекнуть разве что в последнем голе, и то с натяжкой. Нормально, пусть набирается опыта. Скоро заберут в более сильный клуб. Главное, чтобы не сидел на лавке, а постоянно играл.
20:53
Митяй Антибомж
Мелихов был невероятно рад пообщаться с лучшим вратарем России ******************* Хм... А это что ещё за новый титул у Дырищи? Когда это он лучшим вратарём России стал?
20:50
Der schwein
craped Если Вы особо меркантильный, то свитер Акинфеева, в котором он побил рекорд Яшина с афтографом Игоря лет так через 30 на аукционе будет стоить как сто седьмых айфонов.20:42---------------------- Свитер рекордсмена Лиги Чемпионов через 30-ть лет будет стОить как 100 айфонов ??? Не смешите мои тапочки, как говорят в Одессе:)))
20:47
Один человек
назвать какой то телефон хорошим подарком уже смешно
20:43
craped
Если Вы особо меркантильный, то свитер Акинфеева, в котором он побил рекорд Яшина с афтографом Игоря лет так через 30 на аукционе будет стоить как сто седьмых айфонов. Мелихову удачи! Не размениваться на материальные ценности, посвятить жизнь спорту - и деньги, и слава сами к тебе придут!
20:42
Der schwein
Лучше бы айфон 7 подарил :)
20:39