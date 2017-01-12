28 футболистов "Амкара" отправились на тренировочный сбор в Турцию

Основной состав пермского "Амкара" отправился на первый тренировочный сбор, который пройдет в Белеке. Как сообщает пресс-служба клуба, в Турцию отправились 28 игроков, в том числе и полузащитник Олег Мищенко, который вернулся из аренды в "Ильичевец", и игроки молодежного состава Николай Тарасов, Вадим Чухланцев, Антон Гооге, Василий Алейников, Иван Беликов. Причем последние двое находятся в арендах в "Псков-747" и "Афипсе" соответственно.

Полностью состав "Амкара", который будет работать на первом сборе, выглядит следующим образом:

вратари Александр Будаков, Дмитрий Хомич;

защитники Николай Зайцев, Петар Занев, Брайн Идову, Секу Конде, Александр Милькович, Иван Черенчиков, Николай Тарасов;

полузащитники Сергей Баланович, Роланд Гиголаев, Януш Гол, Бранко Йовичич, Павел Комолов, Олег Мищенко, Фегор Огуде, Давид Хурцидзе, Алихан Шаваев, Василий Алейников, Иван Беликов;

нападающие Чума Анене, Дарко Бодул, Михаил Костюков, Станислав Прокофьев, Александр Салугин, Антон Шиндер, Антон Гооге, Вадим Чухланцев.

Также отмечается, что во время сбора ожидается приезд в Белек нескольких потенциальных новичков.