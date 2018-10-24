Глушаков, Ещенко и Самедов не летят со "Спартаком" на матч с "Рейнджерс"

"Спартак" объявил состав, который отправится в Глазго на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс". Исполняющий обязанности главного тренера московской команды Рауль Рианчо включил в состав делегации 19 игроков.
вратари Александр Максименко и Артем Ребров;
защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;
полузащитники Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду и Софьян Ханни;
нападающий Зе Луиш.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, защитник Андрей Ещенко, полузащитники Джано Ананидзе, Денис Глушаков и Александр Самедов остаются тренироваться на базе в Тарасовке.
Педро Роша продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе, а Луиз Адриану не может сыграть в Шотландии из-за дисквалификации.
В заявку на матч Лиги Европы разрешено включить не более 18 игроков.
"Рейнджерс"– "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 24 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-10-24-spartak_vyletayet_v_glazgo/
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Артем Ребров
- Денис Глушаков
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Рейнджерс Гл
- Сальваторе Боккетти
- Луиз Адриану
- Артем Тимофеев
- Роман Еременко
- Андрей Ещенко
- Илья Кутепов
- Ивелин Попов
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Лоренсо Мельгарехо
- Фернанду Лукас Мартинс
- Александр Максименко
- Георгий Джикия
- Софьян Ханни
- Александр Ташаев
- Александр Ломовицкий
- Марко Петкович
- Педро Роша
- Николай Рассказов
- Рауль Рианчо (тренер)