Глушаков, Ещенко и Самедов не летят со "Спартаком" на матч с "Рейнджерс"

"Спартак" объявил состав, который отправится в Глазго на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс". Исполняющий обязанности главного тренера московской команды Рауль Рианчо включил в состав делегации 19 игроков.

вратари Александр Максименко и Артем Ребров;

защитники Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;

полузащитники Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду и Софьян Ханни;

нападающий Зе Луиш.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, защитник Андрей Ещенко, полузащитники Джано Ананидзе, Денис Глушаков и Александр Самедов остаются тренироваться на базе в Тарасовке.

Педро Роша продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе, а Луиз Адриану не может сыграть в Шотландии из-за дисквалификации.

В заявку на матч Лиги Европы разрешено включить не более 18 игроков.

"Рейнджерс"– "Спартак": Лига Европы, 3-й тур, 24 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)