Сегодня Марадона покинет Белоруссию, с Лукашенко познакомиться не получилось

Сегодня, 17 июля, председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона покинет Белоруссию. Бывшая аргентинская суперзвезда планирует отправиться на родину к семье.

– Визит Диего Марадоны получился краткосрочным. Он прилетел из Москвы, буквально час отдохнул, потом провел пресс-конференцию и посетил матч, – сказала пресс-атташе "Динамо" Ольга Хижинкова. – Было очень много запросов на автографы, но в этот раз задуманное осуществить не удалось.

– А был ли запрос из администрации президента Лукашенко?

– Из администрации не было, но знаю, что сам Диего Марадона очень хочет с ним познакомиться. Отложили эту встречу до его следующего визита.

– Когда он состоится? Осенью?

– Не могу сказать. Сейчас он проведет время с семьей, отдохнет, а потом прилетит и займется клубом.

– Были ли какие-то экскурсии?

– К сожалению, из-за плотного графика сделать этого не удалось. Не получилось показать и Брестскую крепость.

– Он доволен теми условиями жилья, что вы ему нашли?

– Мы пока выбрали несколько вариантов, но окончательного решения нет. В этот раз он жил в отеле, где и проходила пресс-конференция.

– Был ли с его стороны запрос на личную охрану?

– Насчет запроса не знаю, но клуб, безусловно, позаботился об этом. (Андрей СИЗЯКИН)