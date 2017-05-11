Глава Федерации футбола Израиля предложил провести матч мира с командой Палестины

Глава Федерации футбола Израиля Офер Эйни на конгрессе ФИФА в Бахрейне предложил президенту Федерации футбола Палестины Джибрилю Раджубу провести между сборными стран матч мира. Последний не отреагировал на данное предложение.

Ранее ФИФА создала комитет по вопросу отношений Израиля и Палестины, который должен определить выход из ситуации, мешающей развитию футбола в регионе. В четверг конгресс ФИФА отложил до октября решение по данному вопросу.

- Давайте проведем футбольный матч между сборными Палестины и Израиля. Мы назовем его матч мира. Доходы от него мы направим на строительство футбольных школ для палестинских и израильских детей. Давайте использовать футбол для объединения людей, - цитирует "Р-Спорт" Эйни.