Авиакатастрофа в Колумбии. Что известно на данный момент

В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина произошла авиакатастрофа. На борту авиалайнера находилась бразильская команда "Шапекоэнсе", летевшая на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". "СЭ" приводит основные факты трагедии.

– Самолет пропал с экранов радаров в 22.15 по местному времени. Позднее стало известно, что лайнер разбился на территории Колумбии в провинции Антьокия. Экипаж борта сообщил диспетчерам аэропорта Медельин Кордова о нехватке топлива. Рейс получил приоритет при аварийной посадке, но не смог приземлиться.

– На борту самолета находился 81 человек – 72 пассажира и 9 членов экипажа. Среди пассажиров была бразильская команда "Шапекоэнсе", летевшая на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ", тренерский штаб, технический персонал, а также журналисты.

Momentos antes que los jugadores y el equipo de Chapecoense tomaban su vuelo hacia Colombia: pic.twitter.com/2NfAhRgM8Z – Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) 29 November 2016

– По имеющейся информации, выжили вратари Жаксон и Данилу, защитник Алан Рушел, а также массажист команды.

– По официальным данным, обнаружено 6 выживших. На месте трагедии продолжаются спасательные работы.

– Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями.

– Одной из возможных причин авиакатастрофы называют нехватку топлива.

– Футбольный клуб "Шапекоэнсе" (дословный перевод названия – Ассоциация футбола города Шапеко) был основан 10 мая 1973 года при объединении клубов "Атлетико Шапекоэнсе" и "Индепенденте", пятикратный чемпион штата Санта-Катарина (1977, 1996, 2007, 2011, 2016), двукратный обладатель Кубка штата Санта-Катарина (1979, 2006), серебряный призер серии B (2013), бронзовый призер серии C (2012), бронзовый призер серии D (2009).

– Самолет Avro RJ-85 – коммерческий среднеразмерный реактивный самолет, производившийся British Aerospace (Великобритания) с 1983 по 2003 год. Лайнер, перевозивший "Шапекоэнсе", эксплуатировался 17 лет. Также сообщается, что этот же борт перевозил сборную Аргентины на матч с Бразилией (0:3) в отборочном турнире чемпионата мира-2018.

Авиакатастрофа в Колумбии: разбилась бразильская футбольная команда. Live!