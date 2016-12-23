Андрей Рябинский: "Дальше уже война не Поветкина, а моя с адвокатами"

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что судебное разбирательство ожидается в 2017 году по новому делу российского боксера Александра Поветкина в связи с открывшимися обстоятельствами. Поединок между россиянином и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать титульный бой, а канадец отказался от поединка.

– Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году, – приводит "Р-Спорт" слова Рябинского. – Будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права.