Осака снялась с финала «Мастерса» в Цинциннати. Азаренко стала победительницей турнира

Японская теннисистка Наоми Осака из-за травмы не сможет принять участие в финале турнира в Цинциннати, сообщает официальный сайт WTA.

У Осаки повреждение подколенного сухожилия, из-за чего 22-летняя теннисистка не сможет выйти на корт. Таким образом, победительницей «Мастерса» стала 31-летняя белоруска Виктория Азаренко.

«Мне жаль, что я не смогу сегодня сыграть из-за травмы. Во время полуфинала на тай-брейке второго сета я потянула левое подколенное сухожилие, и она не восстановилось за ночь. Спасибо всем за поддержку на протяжении этой эмоциональной недели», — цитирует Осаку официальный Twitter турнира.

«I'm sorry to have to withdraw today with an injury,» Osaka said. «I pulled my left hamstring yesterday in the second set tiebreak and it has not recovered overnight as I had hoped. This has been an emotional week and I want to thank everyone for the outpouring of support.»