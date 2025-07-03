Томми Пол уступил 165-й ракетке мира Офнеру во втором круге Уимблдона

13-я ракетка мира Томми Пол уступил австрийцу Себастиану Офнеру во втором круге Уимблдона — 6:1, 5:7, 4:6, 5:7.

Матч длился 2 часа 54 минуты.

На счету 28-летнего Пола 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Эванс, занимающий 165-е место в рейтинге ATP, сделал 9 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 4.

В третьем круге 29-летний австриец сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

На Уимблдоне-2024 Пол дошел до четвертьфинала турнира.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Офнер (Австрия) — Томми Пол (США, 13) — 1:6, 7:5, 6:4, 7:5