Захарова проиграла украинке Ястремской во втором круге Уимблдона

Занимающая 95-е место в мировом рейтинге россиянка Анастасия Захарова в трех сетах уступила 42-й ракетке мира украинке Даяне Ястремской в матче второго круга Уимблдона — 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Российская теннисистка со счетом 4:2 вела во втором сете, но упустила преимущество.

За игру Захарова 2 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Ястремской 6 эйсов, 8 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В третьем раунде турнира «Большого шлема» украинка сыграет с победительницей пары София Кенин (США, 28) — Джессика Бусас Манейро (Испания).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)