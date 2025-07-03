Касаткина вышла в третий круг Уимблдона и сыграет против Самсоновой
Представляющая Австралию Дарья Касаткина обыграла Ирину-Камелию Бегу из Румынии во втором круге Уимблдона — 6:2, 4:6, 6:1.
Спортсменки провели на корте 2 часа и 1 минуту.
Следующей соперницей Касаткиной на турнире «Большого шлема» станет россиянка Людмила Самсонова, которая ранее победила украинку Юлию Стародубцеву (6:2, 6:1).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:2, 4:6, 6:1
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