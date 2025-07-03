Полина Кудерметова в дуэте с Сонмез одержала победу на старте парного турнира на Уимблдоне
Россиянка Полина Кудерметова и Зейнеп Сонмез из Турции вышли во второй круг парного турнира на Уимблдоне.
В матче первого раунда спортсменки обыграли чешский дуэт Мириам Шкох и Маркеты Вондроушовой — 7:5, 2:6, 7:5. Встреча длилась 2 часа 10 минут.
Следующими соперницами Кудерметовой и Сонмез станут канадка Габриэла Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Полина Кудерметова/Зейнеп Сонмез (Россия/Турция) — Мириам Шкох/Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 2:6, 7:5
Новости