3 июля 2025, 19:58

Полина Кудерметова в дуэте с Сонмез одержала победу на старте парного турнира на Уимблдоне

Алина Савинова

Россиянка Полина Кудерметова и Зейнеп Сонмез из Турции вышли во второй круг парного турнира на Уимблдоне.

В матче первого раунда спортсменки обыграли чешский дуэт Мириам Шкох и Маркеты Вондроушовой — 7:5, 2:6, 7:5. Встреча длилась 2 часа 10 минут.

Следующими соперницами Кудерметовой и Сонмез станут канадка Габриэла Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Полина Кудерметова/Зейнеп Сонмез (Россия/Турция) — Мириам Шкох/Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 2:6, 7:5

Теннис
Уимблдон
Полина Кудерметова
