Уимблдон-2025, результаты у женщин 3 июля: Андреева, Самсонова и Александрова вышли в третий круг
В четверг, 3 июля, Мирра Андреева победила итальянку Лючию Бронцетти, Людмила Самсонова — украинку Юлию Стародубцеву, Екатерина Александрова выиграла у нидерландки Сюзан Ламенс, Вероника Кудерметова уступила американке Эмме Наварро, Анастасия Захарова — украинке Даяне Ястремской, а Анна Калинская — датчанке Кларе Таусон.
Уимблдонский турнир проходит с 30 июня по 13 июля в Лондоне.
3 июля, четверг
Второй круг
Эмма Наварро (США, 10) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:2
Зейнеп Сонмез (Турция) — Ван Синьюй (Китай) — 7:5, 7:5
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Кэти Волынец (США) — 6:0, 6:4
Мирра Андреева (Россия, 7) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:1, 7:6 (7:4)
Хэйли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада, LL) — 7:6 (8:6), 6:3
Дэниэлл Коллинз (США) — Вероника Эрьявец (Словения, Q) — 6:4, 6:1
Екатерина Александрова (Россия, 18) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — 6:4, 6:0
Елена Рыбакина (Казахстан, 11) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:1
Белинда Бенчич (Швейцария) — Эльза Жакемо (Франция, Q) — 4:6, 6:1, 6:2
Барбора Крейчикова (Чехия, 17) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 3:6, 6:2
Людмила Самсонова (Россия, 19) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:2, 6:1
Даяна Ястремская (Украина) — Анастасия Захарова (Россия, Q) — 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)
Ига Свентек (Польша, 8) — Кэтрин Макнелли (США) — 5:7, 6:2, 6:1
Джессика Бусас Манейро (Испания) — София Кенин (США, 28) — 6:1, 7:6 (7:4)
Клара Таусон (Дания, 23) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 7:6 (12:10)
Дарья Касаткина (Австралия, 16) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:2, 4:6, 6:1
Уимблдон-2025: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр