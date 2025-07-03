Самсонова обыграла украинку Стародубцеву и прошла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила украинку Юлию Стародубцеву во втором круге Уимблдона — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 11 минут.

На счету Самсоновой ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Стародубцева, занимающая 68-е место в рейтинге WTA, сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге 26-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Австралия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 19) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:2, 6:1