Овечкин в первом периоде матча с «Миннесотой» оформил дубль. Он вышел на второе место в снайперской гонке

«Миннесота» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3, первый период). На восьмой минуте отличился капитан гостей Александр Овечкин, а на 11-й он оформил дубль. В текущем сезоне на его счету 62 (45+17) очка в 61 матче.

Seriously get Ovechkin on Seal Team 6 with these snipes #Capitals #NHL pic.twitter.com/lDrFxsfraD