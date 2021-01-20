НХЛ перенесла два матча «Каролины» и «Флориды»
20 января 2021, 21:09
Национальная хоккейная лига перенесла ближайшие матчи «Каролины» из-за эпидемии коронавируса в клубе, сообщает сайт лиги.
НХЛ перенесла две встречи «Ураганов» против «Флориды». Клубы должны были провести в Каролине два матча подряд: 22 и 23 января.
Ранее Национальная хоккейная лига объявила, что матч между «Каролиной» и «Нэшвиллом», запланированный на 19 января, также был перенесен.
У «Каролины» на изоляции находятся пять игроков: Уоррен Фегеле, Джордан Мартинук, Джейкоб Славин, Джордан Стаал и Теуво Терявяйнен.
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