НХЛ перенесла два матча «Каролины» и «Флориды»

Национальная хоккейная лига перенесла ближайшие матчи «Каролины» из-за эпидемии коронавируса в клубе, сообщает сайт лиги.

НХЛ перенесла две встречи «Ураганов» против «Флориды». Клубы должны были провести в Каролине два матча подряд: 22 и 23 января.

The @NHL announced today that @Canes games will be postponed at least through Saturday, Jan. 23. https://t.co/lN7YdsA1tV pic.twitter.com/lHN1orqyEx — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 20, 2021

Ранее Национальная хоккейная лига объявила, что матч между «Каролиной» и «Нэшвиллом», запланированный на 19 января, также был перенесен.

У «Каролины» на изоляции находятся пять игроков: Уоррен Фегеле, Джордан Мартинук, Джейкоб Славин, Джордан Стаал и Теуво Терявяйнен.