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НХЛ перенесла два матча «Каролины» и «Флориды»

20 января 2021, 21:09
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Национальная хоккейная лига перенесла ближайшие матчи «Каролины» из-за эпидемии коронавируса в клубе, сообщает сайт лиги.

НХЛ перенесла две встречи «Ураганов» против «Флориды». Клубы должны были провести в Каролине два матча подряд: 22 и 23 января.

Ранее Национальная хоккейная лига объявила, что матч между «Каролиной» и «Нэшвиллом», запланированный на 19 января, также был перенесен.

У «Каролины» на изоляции находятся пять игроков: Уоррен Фегеле, Джордан Мартинук, Джейкоб Славин, Джордан Стаал и Теуво Терявяйнен.

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