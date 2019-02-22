Форвард "Тампы" Джонсон - о Кучерове: "Очень здорово, что он в нашей команде"

Форвард "Тампы-Бэй" Тайлер Джонсон высказался в адрес российского нападающего Никиты Кучерова, который отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" и набрал 100-е очко в сезоне. В середине второго периода он сравнял счет - 1:1.

- Думал, что перестал впечатляться в начале года, это просто ожидаемо сейчас. Очень здорово, что он в нашей команде, - приводит пресс-служба клуба слова Джонсона.

Для россиянина это 30-я заброшенная шайба в сезоне. Всего же на его счету 100 (30+70) очков.

Johnson with a laugh when asked about Kucherov: “I think I quit getting impressed at the start of the year, it’s just expected now... It’s really exciting to have him on our team.” #BUFvsTBL – Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 22 февраля 2019 г.

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