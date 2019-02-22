08:44 | Хоккей — НХЛ

Форвард "Тампы" Джонсон - о Кучерове: "Очень здорово, что он в нашей команде"

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Форвард "Тампы-Бэй" Тайлер Джонсон высказался в адрес российского нападающего Никиты Кучерова, который отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало" и набрал 100-е очко в сезоне. В середине второго периода он сравнял счет - 1:1. 

- Думал, что перестал впечатляться в начале года, это просто ожидаемо сейчас. Очень здорово, что он в нашей команде, - приводит пресс-служба клуба слова Джонсона.

Для россиянина это 30-я заброшенная шайба в сезоне. Всего же на его счету 100 (30+70) очков.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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