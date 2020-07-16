«Аякс» подписал ганского полузащитника Кудуса

Полузащитник Мохаммед Кудус стал игроком «Аякса». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано будет действовать до 30 июня 2025 года.

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Welcome to your new dream, Mohammed! #KudusDream — AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2020

Предыдущим клубом 19-летнего ганского футболиста был датский «Норшелланн». В текущем сезоне он провел за команду 27 матчей и забил 11 мячей при одной голевой передаче.