«Вест Хэм» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Кудусу в 58 миллионов евро

Форвард «Вест Хэма» Мохаммед Кудус может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По сведениям источника, «молотобойцы» отклонили предложение по 24-летнему ганцу в 58 миллионов евро, однако прямые переговоры между клубами продолжаются. Кудус — приоритетный трансфер на летнее окно «Тоттенхэма».

В сезоне-2024/25 Кудус провел 35 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.