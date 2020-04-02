Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом

Японский полузащитник «Ботафого», экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда опубликовал у себя в Twitter видеообращение к медицинским работникам мира и поблагодарил их за борьбу с пандемией коронавируса.

— Хочу обратиться ко всем врачам, медсестрам и медицинским работникам мира. Я не могу представить, насколько тяжело вы работали в последние несколько недель, это просто сумасшедшее время, — сказал Хонда. — Мы здоровы и счастливы, потому что вы прекрасно справляетесь, спасибо вам! Мы не можем отблагодарить вас сполна, простите, что я не могу сделать для вас многого, но мое сердце с вами. Я действительно хочу поддержать вас, давайте преодолеем кризис вместе. Мы сможем это сделать, давайте верить в это.

to doctors, nurses and all health care workers... pic.twitter.com/NMvqX69RZR — KeisukeHonda(???) (@kskgroup2017) April 1, 2020

По последним данным, в мире зафиксировано в общей сложности 936 670 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровело 194 599 человек, зарегистрировано 47 259 летальных исходов. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.