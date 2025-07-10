10 июля 2025, 22:33

«Урарту» уступил «Неману» в первом матче квалификации Лиги конференций

Алина Савинова

«Урарту» проиграл «Неману» в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций — 1:2. Встреча прошла в Ереване.

Счет на 49-й минуте открыл форвард белорусского клуба Антон Сучков. Через пять минут Павел Савицкий, который в начале второго тайма не реализовал пенальти, увеличил преимущество гостей. Один мяч армянской команды отыграл Николас Калукян на 68-й минуте.

Команды проведут ответный матч 17 июля на нейтральном поле.

Лига конференций. 1-й отборочный раунд.
10 июля 2025, 19:30. Бананц (Ереван)
Урарту
1:2
Неман
Лига конференций. 1-й отборочный раунд.
10 июля 2025, 18:00. Виктория (Гибралтар)
Мэгпайс
2:3
Пайде
Лига конференций. 1-й отборочный раунд.
10 июля 2025, 19:00. LFF Kaunas Training Centre (Каунас)
Жальгирис К
3:0
Пенибонт
Лига конференций. 1-й отборочный раунд.
10 июля 2025, 19:00. Ramaz Shengelia Stadium (Кутаиси)
Торпедо Кт
4:3
Ордабасы
Лига конференций. 1-й отборочный раунд.
10 июля 2025, 19:30. Achille Hammerel (Люксембург)
Расинг Л
1:2
Дила

Футбол
ФК Неман
ФК Урарту
