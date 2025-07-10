«Урарту» уступил «Неману» в первом матче квалификации Лиги конференций
«Урарту» проиграл «Неману» в первом матче 1/8 финала квалификации Лиги конференций — 1:2. Встреча прошла в Ереване.
Счет на 49-й минуте открыл форвард белорусского клуба Антон Сучков. Через пять минут Павел Савицкий, который в начале второго тайма не реализовал пенальти, увеличил преимущество гостей. Один мяч армянской команды отыграл Николас Калукян на 68-й минуте.
Команды проведут ответный матч 17 июля на нейтральном поле.
