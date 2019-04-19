"Челси" повторил рекорд "Атлетико" в Лиге Европы

"Челси" обыграл "Славию" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы (4:3).
Лондонский клуб продлил беспроигрышную серию в турнире до 15 матчей, повторив рекорд "Атлетико", установленный в период с ноября 2011 года по октябрь 2012-го, сообщает Gracenote Live.
Последний раз "Челси" проигрывал в Лиге Европы в матче 1/4 финала казанскому "Рубину" (2:3) в апреле 2013 года.
В полуфинале турнира "Челси" встретится с "Айнтрахтом".
👍 - @ChelseaFC (W14-D1-L0) equal the Europa League record of 15 consecutive matches unbeaten, set by Atlético Madrid (November 2011 to October 2012). #UEL #CHESLA– Gracenote Live (@GracenoteLive) 18 апреля 2019 г.
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