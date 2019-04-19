"Челси" повторил рекорд "Атлетико" в Лиге Европы

"Челси" обыграл "Славию" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы (4:3).

Лондонский клуб продлил беспроигрышную серию в турнире до 15 матчей, повторив рекорд "Атлетико", установленный в период с ноября 2011 года по октябрь 2012-го, сообщает Gracenote Live.

​Последний раз "Челси" проигрывал в Лиге Европы в матче 1/4 финала казанскому "Рубину" (2:3) в апреле 2013 года.

В полуфинале турнира "Челси" встретится с "Айнтрахтом".